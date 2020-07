[아시아경제 금보령 기자] 인베니아 인베니아 079950 | 코스닥 증권정보 현재가 1,870 전일대비 25 등락률 +1.36% 거래량 393,539 전일가 1,845 2020.07.16 15:30 장마감 close 는 운영자금 확보를 위해 단기차입금 100억원 증가를 결정했다고 16일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr