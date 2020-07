순천, 신매곡서한이다음 아파트 준공... 피해주택 보상은?

순천시의회, 순천시에 “준공 서둘러 달라” 요구

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 지난 2018년 1월, 순천시 매곡동 일원에 공사를 시작한 신매곡서한이다음 아파트 입주예정일이 오는 20일로 5일남은 가운데 준공검사를 두고서 시끄러운 상황이 연출되고 있다.

“아파트 공사로 피해를 입었다”며 보상을 요구하는 일부 주민과 협의 또는 보상이 이뤄지지 않고 있기 때문이다.

사업시행 관계자는 “공사로 인한 피해 부분이 아닌 것 도 있다”며 “과도한 보상을 요구하고 있어 해결이 어렵다”는 입장을 보이고 있다.

한편, 피해주민 A씨는 “수리를 해주겠다고 해놓고 수개월동안 연락도 없었다”며 “순천시가 준공검사를 내주면 보상받을 길은 더 막막해진다”고 전했다. 또한 피해를 법적 소송으로 까지 진행하고 있는 주민도 있는 상황이다.

순천시의회 도시건설위원회는 전날 아파트공사 현장을 둘러본 후 조속히 준공승인을 내줄 것을 요구했다. 피해보상을 받지 못한 몇 명의 시민보다 928세대에 입주예정인 시민들의 민원이 더 크게 들리는 순천시의회 모습이다.

준공검사가 늦어질 경우 입주 예정일을 지키지 못한 상황이 연출될 경우 잔금납부 나 대출을 포함한 금융 문제를 비롯해 이사 등의 입주민들의 피해가 예상된다.

순천시의회 A의원은 “928세대가 25년 동안 입주를 기다려온 재개발 아파트”다면서 “준공검사가 늦어질 경우 순천시의회에 쏟아질 책임은 어떻게 할 것이냐”며 “준공검사는 준공검사대로 하고 피해보상은 보상대로 추진해야 한다”는 입장을 전했다.

순천시 관계자는 “준공은 준공대로 피해보상은 보상대로 갈 수 밖에 없다”며 “준공검사를 늦출 만큼 늦췄다”며 조만간 준공검사를 승인할 것임을 시사했다.

2년 6개월간의 공사기간동안 협의나 보상이 이뤄지지 않았던 부분에 대해 순천시 관계 공무원의 책임이 크다. 순천시는 민원해결을 위해 수차례 사업시행측과 조율하고 노력했다지만 대부분 사업시행측을 대변한 모습으로 일관했다.

기자의 취재 중에도 수십년동안 건축 관련 일을 해왔었다는 사업시행측 관계자를 순천시 허가부서에서 만날 수 있었으며 담당부서장을 포함한 관계 공무원과 친한 모습이 수차례 연출됐다.

