"감방 안 가는 한도에서는…" 이철우 경북도지사의 적극 행정論

16일 경북지방경찰청 간부 대상 특강 실시

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이철우 경북도지사는 16일 경북지방경찰청 큰마루 홀에서 박건찬 경북경찰청장 및 경찰간부 등 60여명을 대상으로 '변화와 혁신, 대구경북의 미래' 라는 주제로 특강을 실시했다.

이날 특강은 경북도의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복에 적극 협조해 준 도경 직원들에게 감사한 마음을 전하고 대구경북의 새로운 미래에 대한 비전을 공유하기 위해 이뤄졌다는 게 경북도의 설명이다.

이 도지사는 이날 '수처작주'(隨處作主·어떤 경우에도 얽매이지 않고 주체적으로 행함)라는 중국 당(唐)나라 임제선사의 법어와 공자의 논어에 나오는 '덕불고필유린'(德不孤必有隣·덕이 있으면 외롭지 않아 이웃이 있음)이라는 말을 빌어 정치인의 자세를 강조했다.

국회지방살리기포럼 창립, 동서화합 국민통합 운동 등 3선 국회의원 시절 활발하게 의정활동을 벌였던 시절을 되새긴 그는 한달에 평균 1만㎞를 넘는 강행군을 펼치며 '감방 안 가면 다 해야 한다' '변해야 산다'는 말로 도청 직원들을 다그치며 일하는 공무원으로 변화시켰다고 소개했다.

그러면서 2020년도 국비예산 4조4664억원 확보, 2020 지방자치단체 합동평가 전국 1위 등을 달성한 배경에 대해 설명하며 적극행정, 변화와 혁신에 대해 강조했다.

이 도지사는 K방역의 선도모델로 평가받고 있는 것과 관련, "지역의 코로나 확산세를 진정시킨 뒤에는 의료진과 함께 경찰, 소방관들의 보이지 않는 헌신이 있었다"면서 "일자리가 늘어나고 아이 낳고 키우기 좋은 행복한 경북을 만들기 위해 할 수 있는 모든 일을 다하겠다"는 말로 특강을 마무리했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr