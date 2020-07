[클릭 e종목]“덴티움, 중국 지역 수출 회복 본격화”

[아시아경제 구은모 기자] NH투자증권은 덴티움에 대해 올해 2분기 실적이 시장기대치 대비 소폭 하회할 것으로 전망했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향은 불가피하지만 국내 및 중국 매출의 회복세로 기타 지역의 매출 감소를 상쇄할 것이라는 예상이다. 하반기 국내와 중국 중심의 이연 수요 효과와 영업레버리지 효과를 기대해 볼 만하다는 평가다. 투자의견과 목표주가는 각각 ‘매수’와 5만원을 유지했다.

16일 NH투자증권은 덴티움의 2분기 연결 기준 매출액이 지난해 같은 기간보다 18.6% 감소한 561억원, 영업이익은 40.4% 줄어든 92억원을 기록할 것으로 추정했다. 이는 시장기대치를 각각 5.8%, 6.9% 밑도는 수치다. 나관준 NH투자증권 연구원은 이날 보고서에서 “코로나19의 영향 불가피하나 매출 비중이 큰 국내와 중국 지역에서 매출 회복 추세로 러시아와 인도 등 기타 지역에서의 매출 감소를 상쇄할 것으로 예상된다”고 설명했다.

이어 “현재 중국 제조공장 가동 중단됐지만 중국보다 규모가 큰 베트남 제조공장 정상 가동 중”이라며 “전반적인 매출 회복에 따른 고정비 부담 축소 및 광고선전비, 지급수수료 등 비용 하락에 따른 영업이익률 개선이 기대된다”고 했다. 아울러 “지난해 중국 품목허가 승인에 성공한 치과 콘빔전산화단층촬영(CBCT) 장비 하반기부터 중국시장에 공급이 예상된다”며 “하반기 국내 및 중국 중심의 이연 수요 효과와 영업레버리지 효과를 기대해 볼 만하다”고 했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr