양재천 교각하부 갤러리쉼터 '국토대전 공공디자인학회장상' 수상

디자인개선 시급한 교각하부·지하보도·통학로 등 중심으로 선정, 주변환경 분석 후 디자인 방향과 표현기법 적용, 차별화된 테마 부여, 주민만족도 94% 달해

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 모든정책, 사업마다 ‘서초만의 철학’이 담긴 디자인 행정으로 주민들이 서초에 사는 것에 대한 자부심과 행복을 느끼도록 구정을 운영중이다.

이런 노력을 바탕으로 구는 16일 열린 '2020 대한민국 국토대전 시상식'에서 ‘한국공공디자인학회장상 수상’ 이라는 성과를 거두었다.

이번에 수상한 ‘서초 어번캔버스’는 범죄예방환경 설계(SPTED:셉테드) 일환으로 학교 옹벽, 외진 골목길, 교각하부 등 삭막한 공간의 지역 환경을 개선, 안전사각지대를 해소해 주민들이 더욱 안전하고 아름다운 도심환경에서 생활할 수 있도록 돕는 ‘생활밀착형 디자인사업’이다.

대상지는 동주민센터 및 주민민원을 통해 접수된 요청지역 중 안전성, 보행성, 경관성 등 5개 항목(15개 지표)으로 평가해 디자인 개선이 시급한 교각하부, 지하보도, 통학로 등을 중심으로 우선 추진한다.

이후 선정된 대상지는 주변환경 분석 후 지역에 적합한 디자인 방향과 표현기법을 적용, 차별화된 테마를 부여하고 있다. 이런 노력들로 어번캔버스 조성에 대한 주민만족도가 94%에 달할 정도로 반응이 매우 긍정적이다.

올 2월에는 양재천교 교각하부와 고속터미널역 연결지하보도에 4차산업의 신기술인 증강현실(AR)을 활용, 주민들이 소통하고 체험할 수 있는 갤러리로 재탄생시켰다.

별도 회원가입 없이 무료로 사용 가능한 증강현실(AR) 어플리케이션 ‘서초어번 AR’을 통해 휴대폰에서 증강현실(AR)이 적용된 움직이는 이미지를 볼 수 있으며 배경으로 사진 촬영도 가능하다.

특히 양재천교 교각하부는 증강현실(AR)벽화 뿐 아니라 무빙라이트와 벤치를 설치해 갤러리와 연계된 공간을 조성, 야간에는 볼거리가 없고 음침했던 교각하부를 영상과 자연이 자연스럽게 어우러지는 휴식장소로 개선했다.

구는 지역내 위치한 서초, 방배경찰서와 주민 안전에 대한 MOU 체결을 통한 협업도 추진해 범죄예방에도 더욱 박차를 가하고 있다.

올해 하반기에는 청년들의 창의적 아이디어를 반영한 산책길 휴게공간을 조성해 코로나19로 인해 위축돼 있는 주민들 마음을 위로하고 응원할 예정이다.

앞으로도 구는 주민들의 요구사항 리서치 및 전문가 자문 등을 통해 지속적으로 소통하고 다양한 아이디어로 방치된 공간들의 이용률을 높이는 한편 지속적인 점검과 관리, 콘텐츠 업그레이드를 통해 쾌적하고 볼거리가 있는 공간들을 유지할 계획이다.

조은희 구청장은 “안전한 환경조성이 민선 7기 공약 중 하나다. 서초구민을 위해 안전하고 아름다운 경관을 조성하는 생활밀착형 디자인사업을 계속 이어나가겠다”고 말했다.

