영등포 쪽방촌 개발 시동...분양주택 600가구 등 1200가구 공급

쪽방주민, 지역 거주민 위한 공공주택 1200가구 공급…포용적 주거복지 실현 ...민·관·공 협력체계로 주민의견 수렴, 협력 통해 재정착 지원

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 국토교통부, 서울시와 함께 추진한 영등포 쪽방촌 공공주택사업이 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 공공주택지구로 최종 지정됐다고 15일 밝혔다.

지난 2015년 토지주를 중심으로 도시환경정비사업도 추진됐으나 쪽방주민에 대한 이주대책 수립에 어려움이 있어 사업이 중단된 바 있다.

이에 구는 국토교통부, 서울시, LH, SH와 함께 영등포 쪽방촌을 공공주택사업으로 정비하는 방안을 마련, 지난 1월20일 ‘영등포 쪽방촌 주거환경 개선 및 도시 정비를 위한 공공주택사업 추진계획’을 발표했다.

이번 공공주택사업의 골자는 ‘포용적 주거복지의 실현’을 기조로 기존 쪽방촌을 철거해 약 1만㎡ 부지에 쪽방주민을 위한 영구임대주택 370가구, 젊은 층을 위한 행복주택 220가구, 분양주택 600가구 등 총 1200가구를 공급함에 있다.

영등포구와 LH, SH가 공동사업시행자로 참여, 쪽방주민, 젊은 세대, 지역주민 등 다양한 계층을 포용하는 공공주도의 공공주택사업을 추진할 계획이다.

현재 쪽방촌에는 360여 명이 6.6㎡ 이내의 좁은 공간에서 단열, 냉·난방시설도 취약, 위생상태도 열악한 환경에 거주하며 평균 22만 원의 임대료를 내며 생활하고 있다.

공공주택사업이 완료되어 입주하게 되면, 기존 쪽방보다 2~3배 넓고 쾌적한 공간에서 현재의 20% 수준의 저렴한 임대료로 거주할 수 있게 된다.

또 영구임대주택단지에는 쪽방 주민들의 취업, 자활을 지원하는 종합복지센터도 입주, 무료급식·진료 등의 복지서비스도 지원하는 돌봄시설도 들어선다. 행복주택단지에는 입주민과 지역주민 모두가 이용할 수 있는 국공립 유치원, 도서관, 주민카페 등 편의시설도 빠짐없이 설립될 예정이다.

사업기간 중에도 쪽방주민과 돌봄 시설이 지구 내에서 안정적으로 정착할 수 있도록 선(先)이주 선(善)순환 방식이 적용된다. 지구 내 기존 건물을 리모델링한 ‘先이주단지’가 조성돼 사업기간 중 쪽방주민에게 임시 거주공간을 제공, 공공주택이 건설되면 돌봄시설과 함께 영구임대주택으로 재정착하게 되는 방식이다.

구는 주민의견 수렴, 단지 배치를 위한 설계 공모 등 관련절차를 거쳐 2021년 중 지구계획 수립 및 보상를 실시, 2021년 말 착공할 예정으로 지역 내 민간돌봄시설과 함께 손잡고 민·관·공 전담조직(TF)를 구성해 쪽방주민의 재정착, 복지시스템 구축을 돕는다고 설명했다.

아울러 사업시행자, 토지주와 함께 보상협의체도 구성, 지구 내 편입되는 토지 소유자에게는 현 토지용도, 거래사례 등을 고려해 정당보상, 영업활동을 하는 분들은 공공주택단지 내 상가 공간을 제공해 영업활동을 이어갈 수 있도록 다각적 지원을 추진할 계획이다.

채현일 영등포구청장은 “영등포 쪽방촌 공공주택지구 지정은 영등포 제2의 르네상스를 여는 전환점”이라며 “LH, SH와 긴밀한 공조로 사회적 약자를 포용, 보다 안전하고 쾌적한 주거환경으로 만들겠다”고 전했다.

