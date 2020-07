한예슬 X 한소희, 두 한 씨 배우의 뷰티 팁[스타★뷰티]

'벨레다' 한소희 "자전거 타기와 스트레칭"

[컬처&라이프부 최정화 기자] 배우 한예슬과 한소희가 각기 모델로 활동 중인 브랜드의 영상을 통해 자신의 뷰티 노하우를 공개했다. 드라마 '부부의 세계' 종영 이후 바쁜 나날을 보내고 있는 한소희의 완벽 바다라인 관리팁과 개성있는 스타일로 주목을 받고 있는 한예슬이 브이라인을 유지하는 비법을 알아본다.

'벨레다' 한소희 "자전거 타기와 스트레칭"

바디 케어 라인의 첫 한국모델로 한소희를 발탁해 화제에 올랐던 스위스 뷰티 브랜드 '벨레다(WELEDA)'가 이번에는 한소희의 완벽한 몸매 관리 비법을 인터뷰 영상을 통해 공개했다.

누구보다 바쁜 나날을 보내고 있는 한소희는 많은 스케줄에도 지치지 않는 비결이 있냐는 질문에 "잘 먹고, 잘 자고 체력 관리에 힘을 쓰고 있다"고 답했다. 그렇다면 체력과 몸매를 모두 관리하는 방법은 무엇일까? 한소희는 자전거를 즐겨 타면서 체력을 다지고 스트레칭을 통해 유연성을 기르고 있다고 한다. 특히 도전하고 싶은 뷰티챌린지로 유연성을 기르는 것이 목표라고 답해 유연성을 관리를 위한 키워드로 꼽았다.

또한, 한소희는 피부가 굉장히 민감해 자연 친화적인 제품을 선호한다면서 운동 후 벨레다 바디 오일로 마사지를 하며 피부의 탄력을 높이고 근육의 피로를 풀어준다고 한다. 벨레다 바디 오일의 자연 성분에서 나오는 천연향이 바쁜 촬영 스케줄로 쌓이는 스트레스를 해소해 힐링을 위해서도 애용하고 있다고.

100년 전통의 스위스 No.1 내추럴 뷰티 브랜드 '벨레다'는 100여 년 간 순수 자연 성분을 연구, 바이오 다이내믹 농법 기술을 바탕으로 ‘인간과 자연의 조화’라는 브랜드 철학과 윤리적 원칙에 따라 운영되는 농장에서 자연 성분을 채취해 제조한다. 미네랄 오일, 파라벤, 실리콘 등은 물론 합성향료를 배제한 자연주의 브랜드로, 유럽 최고의 오가닉 인증 기관 나트루(NATRUE)의 인정을 받았다.

'생활약속' 한예슬 ‘야식 먹은 다음 날 위한 브이라인티’

밸런스라이프를 제안하는 '생활약속'이 배우 한예슬과 함께 한 새로운 캠페인 영상을 공개했다.

이번 영상에서 한예슬은 매혹적인 모습으로 자신만의 시그니처인 ‘브이라인’ 관리 시크릿을 소개함과 동시에 야식 먹은 다음 날을 위한 ‘기분전환 브이라인티’를 추천하며 브이라인티 특성을 표현했다.

한예슬은 "촬영 전날 혹은 아침에 꼭 마시는 시크릿 브이라인 아이템이다" 라고 말하며 "평소 마시던 브이라인티의 컬러감이 합성 첨가물인지, 무엇으로 만들어 졌을지 궁금했는데 자연원물 비트와 히비스커스가 우러나 만들어낸 섹시한 붉은 빛의 컬러 라고 해서 놀라웠다"고 전했다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr