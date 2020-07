장성군 “귀농·귀촌 안내 책자 우편으로 받아보세요”

[아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군은 이달부터 귀농·귀촌 안내 책자 우편배달 서비스를 실시한다고 13일 밝혔다.

책자에는 장성군의 최신 귀농·귀촌 정보가 일목요연하게 정리돼 있다.

서비스 신청은 장성군 귀농·귀촌 홈페이지를 통해 가능하다. 홈페이지에 접속한 뒤 귀농이야기 챕터를 열면 해당 카테고리를 찾을 수 있다.

향후 장성군은 전국 곳곳에 배부처를 확보하고 정기적으로 안내 책자를 배포해 귀농·귀촌에 관심 있는 도시민이 쉽게 정보를 얻을 수 있도록 할 방침이다.

또 코로나19로 인해 직접 방문이 어려운 이들이 궁금한 점을 해소할 수 있도록 귀농귀촌 홈페이지를 통한 비대면 상담도 적극적으로 활용할 계획이다.

유두석 군수는 “장성군은 매년 꾸준히 귀농·귀촌 인구가 증가하고 있는 귀농·귀촌 1번지”라면서 “우편 서비스와 홈페이지 비대면 상담을 통해 귀농·귀촌을 희망하는 도시민들과의 원활한 소통을 기대한다”고 말했다.

