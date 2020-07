'살림남2' 김승현, 오늘(11일) 마지막 인사…미혼부 고백부터 결혼까지

[아시아경제 박희은 인턴기자] 김승현 가족이 '살림남2'와 함께했던 추억을 정리하며 마지막 인사를 전한다.

11일 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 지난 3년 간 많은 사랑을 받아 온 김승현 가족의 마지막 이야기가 공개된다.

이날 김승현은 가족들과 함께 지난 추억들이 담긴 가족사진 앨범을 보면서 추억을 나눌 예정이다. 사진 앨범에는 미혼부 고백 이후 긴 공백기를 보내며 옥탑방에서 살아가던 김승현의 모습부터 결혼식장에 들어선 순간이 모두 기록돼 있었다.

사진첩의 페이지를 넘길 때마다 가족들은 다사다난한 지난 일들을 떠올리며 연신 웃음과 눈물을 터뜨렸다는 후문이다.

특히 김승현은 딸 수빈과의 놀이동산 데이트를 시작으로 조금씩 서로에게 마음을 열고 다가가는 과정을 회상하며 다시 한번 따뜻한 감동을 전할 전망이다.

김승현 가족의 마지막 이야기는 11일 오후 9시15분 KBS2 '살림남2'에서 공개된다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr