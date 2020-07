[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 중구<5급 전보>▲생활안전담당관 김현성 ▲동정부과장 및 주민학습활성화지원단장 겸임 조덕진 ▲문화관광과장 천현순 ▲교육아동청소년과장 정미선 ▲복지지원과장 이종훈 ▲환경과장 김한수 ▲주택과장 직무대리 이지향 ▲도심산업과장 김영혜 ▲사회적경제과장 정정숙 ▲세무1과장 직무대리 이정현 ▲세무2과장 박수돈 ▲교통행정과장 직무대리 이창현 ▲보건위생과장 소후영 ▲소공동장 남기재 ▲명동장 김인배 ▲필동장 김성학 ▲광희동장 김원균 ▲신당동장 김송희 ▲신당제5동장 김남희

