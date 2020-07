중랑구, 드림스타트 비대면 프로그램 진행

15일부터 4주간 드림스타트 아동대상 비대면 프로그램 진행

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 15일부터 4주간 드림스타트 아동을 대상으로 비대면 프로그램 ‘로봇과 실험과학’을 진행한다.

‘드림스타트’는 취약계층 아동에게 맞춤형 통합서비스를 제공, 아동의 건강한 성장과 발달을 도모하고 공평한 출발기회를 보장하기 위한 사업이다.

이번 프로그램은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인해 대면 프로그램 진행이 어려운 가운데 아이들에게 다양한 체험활동의 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

15일부터 8월5일까지 매주 수요일마다 실시간 온라인 강의로 진행되며 준비물은 개별가정으로 미리 발송된다.

참여아동은 로봇의 3원칙을 배우고 레이싱카, 에펠탑, 헬기 등 로봇을 직접 제작하는 활동을 한다. 구는 화상캠이 없는 가정에는 대여를 통해 원활한 프로그램 진행이 이뤄지도록 할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “자라나는 아이들이 이번 프로그램을 통해 4차 산업혁명을 이끌어갈 미래의 핵심인재로 성장하는 첫걸음이 되길 바란다”며 “앞으로도 아동 인지발달 및 창의력 향상을 위한 다양한 비대면 프로그램을 발굴해나갈 것”이라고 말했다.

구는 지난 5월 가정의 달을 맞아 생활속 거리두기 지침을 준수하며 ‘2020 드림스타트 가족영화제’를 개최, 뜨거운 호응을 얻은 바 있다.

