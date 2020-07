고흥분청문화박물관 ‘덕분에 챌린지’ 동참

의료진과 방역관계자에게 존경과 감사의 마음 전해

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 고흥분청문화박물관은 코로나19 극복을 위해 헌신하고 있는 의료진과 방역관계자를 응원하는 ‘덕분에 챌린지’ 캠페인에 동참했다고 10일 밝혔다.

목포대학교박물관의 지목을 받아 참여하게 된 고흥분청문화박물관은 코로나19 극복을 위해 분투하는 의료진에게 감사와 존경의 마음을 전하며, 다음 참여자로 국립소록도병원 한센병 박물관 등 3개 기관을 지목했다.

‘덕분에 챌린지’는 #의료진 덕분에, #감사합니다 등의 해시태그와 존경을 뜻하는 수어 동작을 표현한 사진을 통해 의료진에게 응원과 감사의 마음을 전달하는 국민참여형 캠페인이다.

고흥분청문화박물관은 공식 홈페이지 및 사회관계망서비스(SNS)에도 존경과 감사의 마음을 담은 사진을 업로드해 응원을 이어갈 예정이다.

고흥분청문화박물관장은 “모두의 응원이 모인다면 의료진과 모든 관계자분에게 큰 힘이 될 것이고, 어려운 환경에서도 최선을 다하고 있는 분들 덕분에 코로나19를 빠르게 극복할 수 있을 것이며, 고흥분청문화박물관도 방역수칙을 철저히 준수하며 코로나19 극복을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr