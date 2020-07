[아시아경제 온라인이슈팀] 카일리 제너가 완벽한 몸매를 자랑했다.

최근 카일리 제너는 자신의 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다. 사진 속 그는 오렌지색 비키니를 입고 태양 아래 포즈를 취하고 있다.

한편 패밀리 카다시안-제너 군단의 막내 카일리 제너는 킴 카다시안의 이복 동생이자 켄달 제너의 친동생으로 뷰티 사업가이자 모델로서 다양한 활동을 펼치고 있다.

