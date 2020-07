[아시아경제 온라인이슈팀] 슈퍼모델 황현주가 완벽한 몸매를 뽐냈다.

최근 황현주는 자신의 인스타그램에 "발레 끝난 후" 라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속 황현주는 검은색 발레복을 입고 발레 자세를 취하고 있다. 팬들은 "발가락은 괜찮아요? 다시 발레하게 되어 기뻐요" 라며 댓글을 달았다.

한편 황현주는 서울대 출신으로 지난해 인도네시아의 발리섬에서 진행된 SI 수영복 특집판 촬영 컷을 공개해 큰 화제를 일으켰다. 황현주는 SI ’올해의 루키‘(The Rookie of the Year)로 선정되었고, 연이어 빅토리아 시크릿의 모델로도 발탁됐다.

