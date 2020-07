신안과 목포 ‘통합’ 수면 위로 부상

오는 10일 ‘신안·목포 행정통합 관련 토론회’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 신안군과 목포시의 행정통합 논의가 8년여 만에 재개되면서 성사 여부에 관심이 모아지고 있다. 지난 1994년 첫 통합 시도 이후 7번째 도전이다.

8일 목포해양대학교와 지역 시민사회단체 등에 따르면 오는 10일 오후 2시부터 목포해양대학교 소강당에서 ‘신안·목포 통합하면 무엇이 좋아지나’ 라는 주제로 서남권 주민소통과 발전을 위한 대토론회가 개최된다.

지난 2012년 이후 잠잠하던 행정통합 논의는 지난 4월 총선을 앞두고 무안군을 제외한 목포·신안만의 선(先) 통합론이 제기되면서 수면 위로 부상하고 있다.

신안군과 목포시는 행정구역상 분리돼 있지만 사실상 하나의 생활권이다. 목포시 인구의 약 60%가 신안군이 고향이거나 연고가 있으며, 2만 3000여 세대의 신안군 인구 약 40%가 목포에 집을 갖고 있는 것으로 분석되고 있다.

신안과 목포는 생활권과 문화권, 관광권 모두 하나이지만 행정구역만 나뉘어 있는 상황이다.

통합 찬성론자들은 과거 전남의 제1 도시였던 목포시의 위상이 추락하면서 동부권보다 상대적으로 낙후된 서남권의 미래를 위해서도 “통합이 필요하다”는 주장이다.

행정통합이 이뤄지면 30여만 명 규모의 도청소재지 배후도시 위상과 예산 2조 원대의 자생능력을 갖춘 도시로 성장할 것으로 내다보고 있다.

또 공공시설물의 중복투자 배제와 관리비용의 절감, 농어촌과 도시의 상호 보완성 확대 등의 효과가 있을 것으로 전망하고 있다.

이번 토론회는 광주전남연구원 조상필 초빙연구위원의 주제발표와 박성현 목포해양대 총장과 강봉룡·김병록 목포대 교수, 최영수 세한대 교수, 강성길 전 신안포럼 대표 등의 토론이 이어진다.

특히 김종식 목포시장과 박우량 신안군수, 양 지역 기초 단체의회 의장도 참석할 예정이어서 지역 정가의 통합에 대한 관심도가 한층 높다는 점을 반영하고 있다.

곽유석 목포포럼 전 대표는 “신안군과 목포시의 행정구역 통합은 미룰 수 없는 서남권 발전의 선결과제”라면서 “제도적 절차에 앞서 양 시·군이 동수로 참여하는 민간추진위원회를 구성해 본격적인 논의를 해나갈 계획”이라고 밝혔다.

이날 토론회는 ‘코로나19’ 확산방지를 위해 발표자와 토론자, 내빈 등만 참석한 가운데 방청객 없이 유튜브 중계 등을 통해 진행된다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr