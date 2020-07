'인기가요' 블랙핑크 'How You Like That' 1위...선미-화사-이진혁 컴백

사진='SBS 인기가요' 캡처

[아시아경제 강혜수 기자] 5일 오후 방송된 SBS '인기가요'에서 블랙핑크가 1위 트로피를 안았다.

이날 '인기가요'에서는 세븐틴 'Left & Right', 블루 'Downtown Baby', 블랙핑크 'How You Like That'이 1위 후보에 올랐다. 최종 결과 블랙핑크가 1위에 등극했다.

블랙핑크 멤버 로제는 곡을 써준 테디를 비롯해 뮤직비디오 감독, 스태프, 매니저에게 감사의 말을 전했다. 또한 "항상 응원해주는 블링크도 감사하다"며 팬들에 대한 인사도 잊지 않았다.

블랙핑크가 지난달 26일 발매한 'How You Like That'은 공개된 직후 국내 차트 올킬과 더불어 아이튠즈 송차트에서 미국을 포함한 64개국 1위를 차지한 바 있다.

한편 이날 '인기가요'에서는 AB6IX, 화사, 선미, 이진혁, VERIVERY, WOODZ(조승연)이 컴백 무대를 가졌다. 그리고 세븐틴, 스트레이키즈, 골든차일드, 위키미키, 엔플라잉, 아이즈원, 엔플라잉, 김수찬 등도 출연했다.

SBS 음악방송 '인기가요'는 매주 일요일 오후 3시 40분에 방송된다.

