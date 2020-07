▲박해봉씨 별세, 박여진(국제신문 편집부 기자)씨 부친상 = 4일, 경남 창원 삼성창원병원(마산삼성병원) 장례식장 특 5호실, 발인 6일 오전 6시 30분, 055-233-5131

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr