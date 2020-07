'아는형님' 김민준, 처남 GD 용돈 고민…"휴가 나왔을 때 얼마줘야 할까 고민"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 배우 김민준이 지드래곤의 누나이자, 자신의 아내인 권다미와 일화를 전했다. 또한, 처남을 향한 고민거리도 털어놨다.

4일 방송된 JTBC '아는 형님'에서는 게스트로 손호준, 송종호, 구자성, 김민준이 등장했다.

앞서 지드래곤의 누나 권다미와 결혼한 김민준은 "GD누나인 걸 알고 만났냐"는 질문에 "첫번째 소개팅에서 GD누나를 만났다"면서 "소개팅 나가기 전에 (GD 누나라는) 이야기를 들었다"고 답했다.

또한, 김민준은 소개팅에서 결혼까지 빠르게 진행됐다고 회상했다.

김민준은 "소개팅 날 너무 추웠다. 그래서 날씨 좋은 날 빨리 다시 만났으면 좋겠다는 생각을 했다"고 당시를 회상했다.

그는 아내와 두번째 만남에 대해서도 "아내가 헤어지기 전에 집에 잠깐 들렀다 가라고 하더라. 그러곤 손수 만든 밑반찬을 챙겨줬다"고 전했다. 이어 "내가 혼자 산다는 걸 듣고 챙겨준 것"이라고 덧붙였다.

이날 김민준은 처남인 GD를 향한 고민도 털어놓았다. 처남에게 용돈을 챙겨주고 싶지만, GD가 처남이라 어느 정도 액수가 적당할지 몰라서 신경 쓰인다는 것이었다.

김민준은 "내가 형제가 누나 밖에 없다. 만약 처남 될 친구가 나이가 어리면 친형처럼 돌봐주고 싶었던 로망이 있었다"고 했다.

그러면서 "처남이 군대도 늦게 갔고, 휴가도 나왔을 때 용돈을 쥐어주고 싶었다. 그런데 휴가 나온 예비 처남을 만나러 가는데 고민이 생겼다. 용돈을 얼마를 줘야할지 모르겠더라"고 털어놨다. 이어 "10만원이 사실 괜찮은 액수인가"라고 질문했다.

이를 듣던 이수근은 "매형이 주는 용돈은 액수와 상관 없이 좋지 않겠냐"라고 조언했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr