[아시아경제 전진영 기자] ‘조국 사모펀드’로 불린 코링크프라이빗에쿼티(PE)의 투자처 포스링크 포스링크 056730 | 코스닥 증권정보 현재가 1,460 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,460 2020.07.03 15:30 장마감 close 가 회생기업 매각 공고를 냈다. 포스링크는 지난 5월 11일 서울회생법원으로부터 회생개시결정을 받은 바 있다.

포스링크는 3일 제3자 배정방식의 유상증자 및 회사채 발행 등을 통해 외부자본을 유치하겠다는 인수합병(M&A) 공고를 공시했다.

포스링크 측은 “재무구조를 개선하고 경영정상화를 도모하여 회생절차를 조기에 종결시키기 위한 회생계획 인가전 M&A를 추진하려고 하는 것”이라고 취지를 설명했다.

입찰은 공개입찰 방식이며 인수의향서 및 비밀확약서 제출은 오는 10일 오후 3시까지다.

