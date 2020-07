임실군, 군민 대상 “풍수해 보험 가입” 추진

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 임실군이 전 군민을 대상으로 한 풍수해 보험 가입을 적극 추진하고 있다고 1일 밝혔다.

군에 따르면 태풍과 호우, 대설 등 각종 재해로 인해 발생하는 주택 및 온실 피해를 주민 스스로 대비 할 수 있도록 군민을 대상으로 한 풍수해보험 가입을 추진 중이다.

풍수해 보험은 태풍, 홍수, 호우, 강풍 등으로 발생하는 예기치 못한 자연 재해에 대처할 수 있도록 하는 정부 정책 보험이다.

군은 주민들의 보험가입 부담을 덜어주기 위해 가입 보험료를 최대 82%까지 차등 지원한다.

또한 주민 부담 보험료의 20~70%를 임실군에서 추가로 대폭 지원하여 더욱 저렴하게 보험을 가입할 수 있도록 추진하고 있다.

특히 차상위계층이나 기초생활수급자는 개별 부담이 10%정도로, 예기치 못한 자연 재해 발생시 재난지원금 보다 훨씬 많은 보상을 받을 수 있다.

가입을 희망하는 군민은 군청 안전관리과 재해복구팀이나 관할 읍·면사무소에서 가입 동의서를 작성 또는 개별적으로 5개 보험사(DB손해보험, 현대해상, 삼성화재, KB손해보험, NH농협손해보험)에 문의하면 보험료 등 보다 자세한 상담을 받을 수 있다.

군 관계자는 “많은 군민들이 자연 재해 발생 시 많은 피해 보상을 받을 수 있도록 풍수해 보험 제도의 적극적으로 홍보하겠다”며 “군민들이 안전하고 행복한 삶을 만들어 가는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

