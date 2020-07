열린민주당 당대표 최강욱 국회의원, “검찰 개혁” 전주시민 대상 강연

[아시아경제 호남취재본부 이건주 기자] 열린민주당 당대표인 최강욱 국회의원이 1일 시민들을 대상으로 ‘시민 로스쿨’을 열고 검찰개혁의 필요성과 공수처 설치를 위한 민주화 전·후의 차이 등에 대해 강연하는 시간을 가졌다.

이 자리에서 최 의원은 민주화와 군사정권의 차이에 대해 시민들에게 질문하며 민주화의 중요성을 강조했다.

최 의원은 민주화 개념과 중요성은 집권정부가 시민,국민에게 물리적인 힘을 행사하느냐 아니냐의 차이, 수사기관을 통한 물리적인 폭력과 겁박할 수 있는 힘을 쓰느냐와 놓느냐의 차이에 있다고 설명했다.

그는 집권 정부에 따라 청와대와 정부 조직은 바뀌는데, 지금까지 유일하게 바뀌지 않고 있는 조직이 검찰조직이라며, “시민의식이 바뀌지 않으면 청산해야 할 적폐와 군사독재의 뿌리를 완전히 없앨 수 없다”고 목소리를 높였다.

특히 검찰 등 고위공직자 범죄를 수사할 수 있는 공수처는 ‘우선 수사권’과 ‘배타적 관할권’, ‘셀프수사 방지’ 등의 권한을 갖게 된다고 힘줬다.

그의 설명에 따르면 우선 수사권은 타 수사기관 고위공직자 범죄를 공수처장에게 통지한 후 수사에 착수할 수 있고, 검경에 수사기록과 증거 자료 제출, 수사 지원 요청권을 가진다.

배타적 관할권은 타 수사기관과 동일 사건 수사 시 공수처로 이첩을 의무화하고, 셀프 수사 방지 항목은 검경 고위공무원 범죄를 공수처로 이첩해야 한다는 의무 사항이다.

그는 특히 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장과의 관계에서도 대부분의 언론이 ‘항명’이 아닌 ‘갈등’으로 잘못 보도하고 있다고 지적했다.

최 의원은 아무리 검사가 잘못해도 처벌되지 않는 구조를 갖고 있는 우리나라에서 “깨어있는 시민의 힘으로 왜 공수처 설치가 필요하고 왜 검찰이 개혁돼야 하는지 알아야 한다”며 “이같은 사안에 대해 국민들이 모르는 것은 언론이 보도하지 않고 있기 때문”이라고 꼬집었다.

한편 이날 강연은 일반시민들을 대상으로 생활법률과 청소년 선도 교육 및 전현직 법학과 교수, 변호사, 경제 전문가 등의 다양한 전문가들로 구성된 실질적인 법 교육 실시 기관인 법문화교육진흥원 주관으로 열렸다.

호남취재본부 이건주 기자 scljh@asiae.co.kr