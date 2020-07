7월 1일 코스피, 1.63p 내린 2106.70 마감(0.08%↓)

2020년 07월 01일 코스피 지수는 1.63p (0.08%) 하락한 2106.70로 마감했습니다.

금일 코스피 주요 상승 종목은 SK증권우 SK증권우 001515 | 코스피 증권정보 현재가 9,580 전일대비 2,210 등락률 +29.99% 거래량 9,680,756 전일가 7,370 2020.07.01 15:30 장마감 close , SK디스커버리우 SK디스커버리우 006125 | 코스피 증권정보 현재가 43,000 전일대비 9,900 등락률 +29.91% 거래량 241,929 전일가 33,100 2020.07.01 15:30 장마감 close , SK증권 SK증권 001510 | 코스피 증권정보 현재가 1,130 전일대비 254 등락률 +29.00% 거래량 492,256,099 전일가 876 2020.07.01 15:30 장마감 close 이며, 코스피 주요 하락 종목은 잇츠한불 잇츠한불 226320 | 코스피 증권정보 현재가 13,050 전일대비 2,550 등락률 -16.35% 거래량 401,007 전일가 15,600 2020.07.01 15:30 장마감 close , 토니모리 토니모리 214420 | 코스피 증권정보 현재가 9,730 전일대비 1,720 등락률 -15.02% 거래량 1,372,913 전일가 11,450 2020.07.01 15:30 장마감 close , 아모레G우 아모레G우 002795 | 코스피 증권정보 현재가 22,250 전일대비 3,550 등락률 -13.76% 거래량 682,884 전일가 25,800 2020.07.01 15:30 장마감 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr