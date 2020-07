'컴백' SF9 휘영, '글로리어스' 개인 재킷 포스터 공개..."얼굴이 다했다"

6일 신곡 '여름 향기가 날 춤추게 해'로 컴백 예정

[아시아경제 김수완 기자] 그룹 SF9이 컴백을 앞둔 가운데, 멤버 휘영의 앨범 이미지가 공개돼 팬들의 기대감이 높아지고 있다.

SF9의 소속사 FNC엔터테인먼트는 최근 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 여덟 번째 미니 앨범 '글로리어스'(9loryUS)의 태양·휘영·찬희의 개인 재킷 포스터를 공개했다.

'골든체이서'(GOLDEN CHASER)와 '블랙체이서'(BLACK CHASER) 두 가지 상반된 버전으로 공개된 이번 재킷 포토에서 멤버들은 바람과 빛에 몸을 맡긴 채 매혹적인 비주얼을 뽐낸다.

특히 휘영은 이전 앨범과 다르게 장발로 헤어스타일을 변신해 팬들의 극찬이 이어지고 있다.

포스터를 본 팬들은 "또 장발 휘영 보는 건가요!", "휘영이 요새 고민이 많던데 파이팅", "김휘영이 최고다" 등 응원의 반응을 보내고 있다.

한편 SF9의 미니 8집 '글로리어스' 앨범 전곡은 오는 6일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.

SF9 미니 8집 '글로리어스'는 아홉 명이 하나가 되어 맞이하는 뜨겁고 찬란한 순간을 그린 앨범이다. 타이틀 곡 '여름 향기가 날 춤추게 해'(Summer Breeze)는 자유로운 여름 무드를 담은 하우스 장르의 노래다.

