[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 강동구 <4급 승진> ▲구의회 사무국장 이상용<5급 전보> ▲비서실장 정진수 ▲사회적경제과장 한희정 ▲재산세과장 길성환 ▲명일제2동장 박효양 ▲천호제2동장 신수정 ▲구의회사무국 전문위원 양승호 ▲보건위생과장 직무대리 조정숙 ▲성내제2동장 직무대리 박홍우 ▲강동문화재단 본부장 파견 임동철

박종일 기자 dream@asiae.co.kr