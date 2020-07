나주시-한국조폐공사, 나주사랑카드상품권 업무협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 지난달 29일 시청 이화실에서 한국조폐공사(사장 조용만)와 ‘나주사랑카드상품권 발행을 위한 업무 협약’을 체결했다고 1일 밝혔다.

이로써 시는 한국조폐공사 카드상품권 발행 1호 지방자치단체가 됐다.

나주사랑카드상품권은 내달 중순께 100억 원 규모로 첫 발행될 예정이다.

시와 조폐공사는 ▲나주사랑카드상품권 신뢰성 및 보안성 제고를 위한 서비스 개선 ▲카드상품권 활성화를 위한 신기술 적용 및 홍보 ▲시민과 지역상권 편익을 위한 시스템 구축 등에 적극 협력해가기로 했다.

카드 상품권은 기존 지류 상품권의 단점으로 지적돼온 상품권 부정유통 사전 방지는 물론 발행비용, 판매 및 환전 수수료 절감 등의 효과가 기대된다.

현재 운영 중인 한국조폐공사의 지류 상품권 통합전산시스템과의 호환을 통해 개인별 한도관리도 가능하다.

특히 금융기관(판매대행점)을 방문하지 않아도 스마트폰 앱(APP)을 통해 카드발급에서부터 충전, 사용내역, 잔액 등을 실시간으로 확인할 수 있어 이용자 편의가 대폭 개선된다.

시는 이를 통해 지류 상품권 선호도가 비교적 낮은 공공기관 임직원과 직장인, 청년층의 이용률이 크게 증가할 것으로 전망하고 있다.

강인규 시장은 “현금과 일반 카드가 주를 이뤘던 결제 수단이 상품권으로 대체되면서 코로나19로 장기화로 지친 골목 상권에 활력을 불어넣고 있다”며 “상품권 이용 활성화에 힘을 더해줄 나주사랑카드상품권 발행에 협조해주신 한국조폐공사에 감사드린다”고 말했다.

한편, 시는 지난 3월부터 지난달까지 한시적으로 적용해온 나주사랑상품권 10%특별할인을 오는 9월까지 연장하기로 했다.

특별할인 기간 연장과 함께 180억 원 규모의 상품권을 추가로 발행할 계획이다.

호남취재본부 이한혁 기자 lhh3633@asiae.co.kr