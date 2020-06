[아시아경제(대전) 정일웅 기자] <일반직고위공무원 전보> ▲특허심판원 심판장 서을수

<서기관 전보> ▲생활용품상표심사과장 엄기훈 ▲방송미디어심사팀장 임현석 ▲서울사무소장 이동걸(이상 7월 1일자)

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr