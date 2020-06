'삼시세끼5' 이서진 "게스트는 원래 아무것도 안하는 것"…7년차 여유

[아시아경제 박희은 인턴기자] 배우 이서진이 '삼시세끼' 원년 멤버로서 여유로운 태도를 보였다. 이에 방송에 재미를 더했다.

26일 방송된 tvN 예능 프로그램 '삼시세끼 어촌편5'에서 이서진은 먹을거리를 챙겨 세끼하우스를 찾았다. 원조 '삼시세끼' 출연자인 이서진이 게스트로 방문한 것은 처음이었다.

이날 방송에서 이서진은 죽굴도에 들어가는 배에서부터 나영석 PD에게 "체험은 무슨 체험을 해", "괜히 왔어. 세끼만 먹고 나와야 겠다" 등의 솔직한 입담을 과시했다.

차승원, 유해진, 손호준은 배에서 내린 이서진을 맞이했다. 이에 이서진은 "왜 나와 계시냐"며 민망해 하더니 손호준을 향해 "호준아. 전복 따놨니?"라고 물어봤다. 그런가하면 이서진은 휴대용 미니 선풍기를 챙겨와 불을 쉽게 지피는데 도움을 주기도 했다.

또, 불 담당 손호준을 향해 "중간에 나무가 너무 비어있어. 저걸 채워야지"라며 진지하게 지도했다.

이를 지켜보던 차승원은 "우리하고는 좀 결이 달라. 심하게 다른데 이렇게 다를 줄 몰랐다"는 반응을 보였다.

이날 이서진이 가져온 고기로 차셰프가 청경채 소고기 볶음을 요리했다. 콩나물국과 각종 반찬, 잡곡밥도 준비됐다. 이서진은 고기부터 맛본 뒤 맛있다는 의미로 고개를 끄덕였다.

이어 이서진은 뒷정리에 나섰다. 그는 "오랜만에 설거지거리 보니까 왜 이렇게 꼴보기 싫냐?"고 투덜댔다. 그러나 불평도 잠시, 깔끔하게 설거지를 마무리하는 능숙한 모습을 보였다.

이서진은 해가 뜨겁다며 그늘을 찾아서 이동했고, 춥다며 옷을 가지러 방에 다녀왔다. 이를 목격한 차승원이 "너무 안하는 거 아니냐"고 묻자, 이서진은 "게스트가 하긴 뭘 하냐"고 답했다.

또한, 차승원이 "진짜 게스트인데? 너무 아무것도 안하는데?"라고 묻자, 이서진은 "게스트는 원래 아무것도 안하는 거다"라고 답했다.

다음주 예고편에서 여유롭게 낮잠을 자는 이서진을 본 유해진이 "도련님은 아직 안 일어나셨어?"라고 말하는 모습이 공개돼 웃음을 자아냈다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr