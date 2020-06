＜인사〉 무주군 하반기 승진내정자 명단

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] △4급 승진(2명)▲강창수(행정)▲ 주홍규(행정)

△5급 승진(7명)▲김정미(행정) ▲임채영(세무) ▲정성희(행정) ▲백승훈(사회복지)

▲이은창(농업)▲ 이수혁(녹지)▲김경복(방송통신)

△지도관 승진(1명)▲이종철(농촌지도사)

△6급 승진(9명)▲이정(행정) ▲김지은(행정)▲김현정(행정)

설운희(행정)▲ 황조연(사회복지)▲ 정창남(농업)

▲이석호(건축) ▲이경일(녹지)▲ 김현수(공업)

△7급 승진(12명)▲백수정(행정)▲임재서(행정)▲ 주세월(행정)

▲최혜진(행정)▲ 남궁현기(세무)▲ 황은미(농업)

▲김성기(건축)▲ 진복환(공업)▲장윤석(공업)

▲이경진(공업)▲김다영(보건진료)▲권소영(보건진료)

△8급 승진(10명)▲박서영(행정)▲최혜정(행정)▲이송은(세무),

▲김완석(사회복지)▲ 손주앙(사서)▲정대우(녹지)

▲전효진(농업)▲송보미(보건)▲ 이지수(토목)

▲박승귀(지적)

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr