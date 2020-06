고흥군의회, 제288회 제1차 정례회 폐회

2019년도 지방보조금 사업 행정 사무조사 실시

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 고흥군의회는 지난 24일 제2차 본회의를 끝으로 제288회 고흥군의회 제1차 정례회 일정을 마무리했다고 26일 밝혔다.

이번 정례회는 지난 10일부터 24일까지 15일간의 일정으로 열려 ▲ 조례안 및 계획안 ▲2019 회계연도 결산 ▲ 2019년도 지방보조금 사업 행정사무조사 등의 심사가 진행됐다.

심의 결과 의회 상임위원회 정수 개정을 위한 ▲고흥군의회 위원회 조례 일부개정조례안과 신규 행정수요 증가에 따른 증원인력을 반영한 ▲고흥군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안 등 4건의 조례안과 계획안을 원안 가결 했다.

2019 회계연도 결산 심사에서는 결산 검사위원의 검사의견서와 각 상임위원회의 예비심사 결과 지적된 사항 및 개선사항을 토대로 예산집행의 효율성과 적정성 여부 등을 자세히 심사했다.

전 의원들이 참여한 ‘2019년도지방보조금사업행정사무조사위원회’를 구성해 지난해 지방보조금 사업 사업 전반에 대해 조사를 하고 각종 자료 및 증빙서류 검토와 질의 답변과 현지확인을 병행해 심도 있는 조사가 이어졌다.

행정 사무조사 결과 지방보조금 정산검사의 적정 여부와 보조사업 내용 및 예산집행의 적정성 등을 중점 조사해 시정 및 개선사항을 의결하고 집행부에 통보했다.

송우섭 의장은 “집행부에 행정 사무조사 결과 도출된 대안에 대해 심사숙고해 군 발전을 위해 노력하고, 본격적인 장마철을 맞아 취약지 안전과 위생 점검에도 최선을 다해줄 것”을 당부했다.

