속보[아시아경제 김가연 기자] 인도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 하루 신규 확진자 수가 3일 연속 최다 기록을 경신했다.

인도 보건·가족복지부에 따르면 26일 인도의 코로나19 누적 확진자 수는 전날보다 1만7천296명 추가된 49만401명을 기록했다. 지난 24일 1만5천968명, 25일 1만6천922명에 이어 사흘 연속으로 발병 이후 최다 기록을 세웠다.

이로써 인도는 현재 누적 확진자 수가 50만 명을 육박하는 수준으로 증가했고, 사망자 수도 전날보다 407명 늘어나 누적 1만5천301명이 됐다.

