추미애 법무부 장관이 25일 서울 중구 대한상공회의소에서 공수처 설립준비단이 개최한 대국민 공청회에서 축사한 뒤 자리로 돌아가고 있다. '선진 수사기구로 출범하기 위한 공수처 설립방향'을 주제로 열린 이번 공청회는 다음 달 15일 공수처법 시행에 앞서 공수처가 국민의 기대와 눈높이에 맞는 조직으로 출범할 수 있도록 전문가와 국민의 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. /김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.