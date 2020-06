SH공사 13개 지역센터 민원실, 주민 쉼터로 탈바꿈

[아시아경제 임온유 기자] 서울주택도시공사(SH공사)가 13개 지역센터의 민원실을 주민 쉼터로 확대·운영한다.

SH공사는 공사가 공급한 약 21만호의 임대주택 관리를 담당하는 권역별 13개 지역센터에 지역주민과 고객들의 휴식과 소통을 위한 주민쉼터를 조성하겠다고 25일 밝혔다.

사의 마포용산·강서·성동중구·강남서초센터 총4개 지역센터는 지난 5월에 주민쉼터 조성을 완료해 현재 운영 중이다. 관악동작· 양천영등포·강동·구로금천·노원도봉센터 등 5개 지역센터는 7월까지 주민쉼터를 조성할 예정이다. 또한 나머지 4개 지역센터도 순차적으로 조성을 마무리 할 계획이다.

이번에 새롭게 조성한 4개 지역센터의 주민쉼터에는 카페형 쉼터, 상담전용부스, 서류 출력용 컴퓨터 등이 설치된다. 민원공간을 단순히 민원을 응대하고 처리하는 사무적인 공간이 아닌, 주민들이 휴식을 취하고 편히 머무르며 마음편히 상담을 받을 수 있는 공간으로 개선하기 위함이다.

김세용 SH공사 사장은 “요즘같이 점점 더워지는 계절에 공사가 새롭게 조성한 주민쉼터에서 지역주민분들이 편안하게 휴식하며 서로 소통할수 있길 기대한다”며 “SH공사가 조성하는 주민쉼터가 서울시민의 휴식공간과 소통공간으로서의 역할을 할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”라고 말했다.

