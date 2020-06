KOTRA, 취약 어르신 대상 비대면 후원행사 개최

한국헬프에이지와 결식 어르신 위한 식품키트 제작

[아시아경제 김지희 기자] KOTRA(코트라)가 지난 23일 비대면 형태로 취약 어르신 대상 사랑의 식품키트 제작·후원 행사를 개최했다고 25일 밝혔다. KOTRA는 한국헬프에이지와 함께 결식 어르신을 위한 식품키트를 제작하고 안부카드를 작성해 전달했다.

KOTRA는 2004년부터 사내 봉사동아리 레프트핸즈를 중심으로 모든 임직원이 나서 서울·경기 지역 취약계층을 위한 사회공헌 활동을 해왔다. 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 대구 달서구 소외계층을 상대로 마스크와 손소독제를 기부했고 중국 지방정부에서 KOTRA 측에 전달한 방역물품을 국내 법정기부단체에 기증한 바 있다.

권평오 KOTRA 사장은 “중소·중견기업이 코로나19 위기를 극복하도록 적극 지원하는 동시에 우리 사회 소외계층을 위한 비대면 사회공헌 활동도 늘려나가겠다”고 밝혔다.

