학벌없는 사회 모임, 학교 내 무분별한 주차 금지 촉구

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 최근 어린이보호구역 교통사고에 관한 관심이 집중되고 있는 가운데 광주광역시 학교 안이 오히려 ‘스쿨존 사각지대’에 놓여있다는 주장이 제기됐다.

학벌없는 사회를 위한 시민모임은 광주 초등학교 내 주차장을 점검한 결과 무분별한 주차로 교통사고의 위험이 상존한다고 24일 밝혔다.

이들은 “대다수 초등학교 앞 도로에는 안전운전을 당부하는 홍보물이 게시돼 있지만 몇몇 초교는 학교 건물 옆과 학생 이동로에 차량이 주차돼 있거나 이중주차돼 있다”며 “교직원 수에 비해 주차장이 부족하다 보니 일어나는 현상이겠지만, 승용차 요일제를 지키지 않는 데다가 학생 안전에 대한 경각심이 부족한 탓도 크다”고 주장했다.

이어 “특히 아이들이 뛰어노는 공간임에도 불구하고 식자재 배송업체 차량이나 방과 후 강사 등 외부 차량의 잦은 주정차로 학생들의 동선에 위협이 되고 있다”면서 “교직원 출·퇴근과 학생 등·하교의 시간이 맞물려 교통사고가 발생할 가능성이 높으며, 차량 소음이 발생하여 교육 활동 중 학생들의 학습권을 침해받는 사례도 적지 않다”고 강조했다.

그러면서 “광주시교육청은 교내 학생들의 안전을 확보하고, 교통사고를 막기 위한 종합 대책을 수립해 달라”며 “학교 건물 옆, 학생 이동로에 주차를 당장 금지하고, 유관기관과 함께 승용차 요일제 점검, 교직원 안전 교육 등을 강화하며 교내 안전시설물 설치 및 교통안전 홍보 물품을 보급해 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr