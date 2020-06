대구 삼화식품 '내부고발 자작극' 점입가경…노조, "경찰이 기획" 폭로 예고

'반품 재활용' 경찰 제보한 직원들 거짓 진술 '양심고백'

'배후조종' 지목 전직간부 공갈미수 혐의에 경찰 무혐의

노조, 24일 기자회견 예고 "경찰 직접 찾아와 고소 종용"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 직원들이 전직 간부의 배후조종으로 회사의 치명상을 입힐 수 있는 약점을 일부러 꾸며 경찰에 제공했다고 양심고백한 삼화식품의 '내부자고발 자작극' 사건이 갈수록 점입가경이다.

해당 식품회사가 대구경북지역의 장류 시장을 장악하고 있는 지역 향토기업이라는 점에서 올해초부터 지역민들의 큰 관심을 불러일으킨 이 사건은 경찰 수사가 최근까지 장기간 이어져오면서 '표적수사' 논란을 낳았다.

여기에다 배후조종한 것으로 지목된 전직 간부가 회사 대표의 부인에게 돈을 요구한 정황을 담은 녹취물에 대해 경찰이 '자연스런 상황의 대화'로 판단, 무혐의 처분을 내리면서 '봐주기 수사'라는 논란으로 이어졌다.

이 같은 대구경찰의 처분이 내려진 그 이튿날인 지난 11일 경찰청이 수사관들을 대구에 파견, 수사자료와 함께 경찰관들의 휴대폰을 압수수색하면서 수사 경찰이 상부 경찰의 수사를 받는 처지에 내몰렸다.

이런 상황에서 삼화식품 노조가 24일 경찰의 기획수사 의혹을 폭로하겠다는 기자회견을 예고, 향후 진실 공방은 한층 뜨거워질 전망이다.

24일 노조 관계자에 따르면 이날 폭로 내용은 지난 1월말 대구경찰청 수사 요원이 회사까지 방문 '노조 명의로 대구경찰청에 삼화식품의 불법행위를 고소해달라'고 요구했다는 게 핵심이다. 경찰이 이 같은 내용을 부인할 것에 대비해 구체적인 사실도 공개하겠다는 게 이들의 주장이다.

노조가 언급한 1월말 시점은 당초 이 사건을 처음 제보받은 대구 성서경찰서가 '첩보 가치 없음'으로 내사종결한 이후다. 때문에 노조가 24일 직원들을 배후조종한 인물과 경찰의 커넥션을 입증할 구체적인 정황을 내놓을 경우 향후 '기획 수사' 의혹은 더욱 거세질 전망이다 .

이에 대해 경찰도 삼화식품 노조의 이날 폭로 예고에 바짝 긴장하는 분위기다. 이와 관련, 송민헌 대구경찰청장은 23일 출입기자들과 기자간담회를 가진 자리에서 과잉 수사 논란을 일축하면서 "경찰이 사적 감정으로 수사에 접근하는 경우는 없다. 과잉수사 논란에 대해 일일이 설명할 수 없지만 수사팀이 증거로써 적법 절차따라 최선을 다했다"고 강조했다.

경찰청의 압수수색과 관련, "변호사법 위반 혐의로 압수수색이 이뤄진 것으로 파악할 뿐 경찰청 조사인 만큼 해당 사안에 대해 보고도 받지 않았다"고 선을 그었다.

한편 대구경찰청은 지난 17일 삼화식품을 검찰에 기소했고, 삼화식품은 19일 수사과장 등 수사선상의 경찰관 3명을 공무상 비밀누설과 직무유기 혐의 등으로 검찰에 고소했다.

