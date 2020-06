도봉구, GTX-C노선 전략환경영향평가서 주민설명회 개최

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 22일 도봉구청 선인봉홀에서 국토교통부 주관으로 ‘GTX(수도권광역급행철도)-C노선 건설사업 전략환경영향평가서(초안) 주민설명회’를 개최했다.

이날 설명회에는 도봉구민을 비롯 이동진 도봉구청장, 오기형 국회의원, 이태용 도봉구의회 의장, 국토교통부 관계자 등 250여명이 참석했다.

국토교통부는 GTX건설로 동식물, 대기질, 소음, 진동, 수질 등에 미칠 영향에 대한 전략환경영향평가서(초안)를 주민에게 설명하고, GTX와 관련한 전반적인 질의시간을 가졌다.

GTX-C노선은 양주 덕정역을 출발해 창동역을 거쳐 수원역에 이르는 총연장 74.8Km의 광역급행철도망으로 2021년 말경에 착공해 2026년 개통을 목표로 하고 있다.

이동진 도봉구청장은 “앞으로 창동 서울아레나 등 ‘창동·상계 신경제 중심지’를 서울 동북부지역의 교통허브로 강남·북 균형발전의 모델이 될 수 있도록 GTX-C노선 건설을 성공적으로 추진하겠으며, 아울러 KTX가 연장될 수 있도록 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr