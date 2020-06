제277회 제1차 정례회로 추가경정예산안 포함 총 23건 처리

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 무주 군의회가 제277회 제1차 정례회를 폐회와 함께 전반기 의정활동을 마무리했다고 22일 밝혔다 .

군의회에 따르면 이번 정례회에서는 조례안 12건과 공유재산관리계획안 6건, 2020년도 제2회 추가경정예산안을 포함한 예산 관련 안건 4건 등 총 23건의 안건을 처리했다.

박찬주 의원 대표발의의 무주군의회 의원 정책연구활동 활성화에 관한 조례안을 비롯한 의원발의 조례안 3건을 포함, 무주군 마을세무사 운영 조례안 등 심도 있는 심사를 통해 원안 가결됐다.

유송열 의장은 폐회사를 통해 “조직개편과 하반기 인사를 앞둔 민선 7기의 발전상에 대한 기대와 다가오는 후반기 더욱 성숙한 의회, 더욱 능력 있는 의회로 발전하겠다”고 말했다.

