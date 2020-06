옵티머스 환매중단 '300억 폭탄' 또 터질듯

이번 주 만기도래 펀드 잇따라

대부업체 발행 사모사채까지 편입

[아시아경제 고형광 기자] 옵티머스자산운용이 지난 주 약 380억원 규모의 사모펀드 환매를 중단한 가운데 이번 주 300억원 이상의 다른 펀드들도 만기가 도래해 환매 중단 규모는 더욱 커질 전망이다. 더욱이 당초 투자하기로 했던 자산이 아닌 다른 자산을 편입해 운용한 것으로 드러나면서 앞으로 환매 중단 펀드가 줄줄이 발생할 것으로 우려된다.

22일 금융투자업계에 따르면 오는 23일과 26일 옵티머스자산운용의 트러스트전문투자형 제4호와 옵티머스크리에이터 27ㆍ28호에 대한 만기가 도래한다. 이 펀드들의 설정일은 각각 지난해 12월23일과 26일로, 앞서 환매가 중단된 다른 펀드처럼 만기가 6개월인 것으로 추정된다. 이들 3개 펀드의 각 규모는 100억원 이상으로 전체 규모는 300억원을 넘는 것으로 알려졌다. 옵티머스 측이 지난 17일 옵티머스크리에이터 25ㆍ26호 펀드의 만기를 하루 앞두고 만기 연장을 요청했다는 점을 고려하면 이번 주 이 펀드들에 대해 환매가 가능할지도 미지수다.

이번 주에 다시 환매 중단이 이뤄지면 전체 규모는 700억원을 웃돌 것으로 보인다. 지난 주에는 옵티머스 크리에이터 25ㆍ26호가 217억원어치, 옵티머스 헤르메스 1호가 167억원어치 환매 연기됐다. 옵티머스자산운용의 전체 펀드 규모는 설정 잔액 기준 5500억원가량으로, 앞으로 만기가 돌아오는 다른 펀드들도 줄줄이 환매 중단이 불가피할 것으로 예상된다. 옵티머스 크리에이터의 경우 60호까지 판매가 된 것으로 전해졌다.

당초 옵티머스 측이 제공한 펀드 명세서와 달리 공공기관 매출채권이 아닌 다른 채권이 편입돼 자산 편입 위변조 의혹까지 제기되면서 상황은 더욱 좋지 않다. 지난 17일 만기 상환을 요청한 옵티머스크리에이터 25ㆍ26호 펀드는 발행 초기부터 한 대부업체가 발행한 사모사채 등을 일부 자산으로 편입해 온 것으로 드러났다. 당초 '편입 자산의 95% 이상이 공공기관 매출채권'이라는 자산운용사의 설명과는 전혀 다른 구조인 것이다.

펀드 판매사인 NH투자증권은 물론 수탁은행인 하나은행, 사무수탁회사인 한국예탁결제원 모두 운용사에 속았다는 입장이다. 판매사 관계자는 "편입된 펀드자산 명세서와 정산의무 공공기관 이름이 명기된 매출채권을 모두 건건이 확인했고, 운용사 실사 때도 모든 투자 건의 양도 통지확인서를 수령해 매출처와 양수도 금액 등에 이상이 없음을 확인했다"고 말했다.

이번 주 만기가 돌아오는 트러스트전문투자형 제4호와 옵티머스크리에이터 27ㆍ28호 역시 NH투자증권이 대부분 판매한 것으로 알려졌다. NH투자증권은 지난해 6월부터 약 6300억원어치의 옵티머스 상품을 판매했다. 이 가운데 약 2000억원이 정상 상환됐고, 217억원은 환매 연기가 통보된 상황이다. 아직 만기가 되지 않은 금액은 4100억원에 이른다.

유사한 상품 구조를 고려할 때 만기가 남은 후속 펀드들도 줄줄이 환매가 중단될 가능성이 커 투자자들의 피해가 우려된다. 한 자산운용사 관계자는 "라임펀드 환매 중단 사태와 마찬가지로 비슷한 성격의 펀드들이 잇따라 환매가 중단되면 연쇄적인 환매 중단 사태로 이어질 수 있다"며 "이 경우 다른 펀드 가입자들의 환매 요구 수요가 급격히 늘어나 회사 측이 이에 대응하기 어려울 수 있다"고 말했다.

옵티머스 측이 아직 별다른 입장을 밝히지 않고 있는 가운데 펀드 판매사들은 공동 대응을 모색 중이다. 금융감독원은 앞서 지난 19일 서울 강남구 삼성동 옵티머스 사무실에 검사 인력을 보내 검사에 착수해 이르면 다음 주 검사 결과를 내놓을 예정이다.

