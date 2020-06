中 연구진 "코로나 바이러스 올해만 최소 6차례 변이…백신효과 단기에 무력해질수도"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신이 개발되더라도, 효과가 단기간에 그칠 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 코로나19 를 일으키는 바이러스의 빠른 변이 때문이다.

20일 홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 광저우(廣州) 호흡기질환 국가중점실험실 렁치빈과 상하이(上海) 공중보건임상센터 추톈이 등 연구진은 최근 논문 사전공개 사이트(bioRxiv)를 통해 이러한 연구결과를 발표했다.

연구진은 피어리뷰를 거치지 않은 논문을 통해 "코로나19 바이러스가 올해 최소 6차례 주요한 유전자 변이를 일으키면서 감염력과 인체 면역시스템의 공격을 피하는 능력 등을 키우고 있다"고 설명했다.

코로나19를 일으키는 바이러스는 스파이크 단백질을 이용해 인체 내 수용체 단백질(ACE2)과 결합하는 방식으로 인체 세포를 감염시킨다.

이어 연구진은 "'N439K'라는 유전자에 생긴 변이로 스파이크 단백질과 ACE2간에 화학적 결합이 더해지는 등 3차례 변이를 통해 결합능력이 강화됐다"고 설명했다.

또다른 3차례 변이는 바이러스와 항체 간 이온결합을 파괴하는 등 면역시스템과 관련성을 보인다. 연구진은 이러한 변이를 에이즈 바이러스(HIV) 및 인플루엔자와 유사한 것으로 추정했다.

따라서 코로나19를 일으키는 바이러스가, 신속한 변이를 통해 인체 면역시스템의 공격을 재빨리 피할 수 있다고 밝혔다.

연구진은 "현재 유행 중인 코로나19에 효과적인 백신이 개발되더라도, 바이러스에 '면역 회피' 방식의 변이가 발생해 단기간에 (백신이 무력해질 것)"이라면서 "인플루엔자처럼 코로나19 백신 개발이 주기적으로 이뤄질 것으로 본다"고 예측했다.

또, "코로나19가 예상보다 훨씬 오랫동안 확산할 수 있다"고 걱정을 표했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr