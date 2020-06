"우리가 리프트기냐" '놀면뭐하니' 싹쓰리, 심해지는 '비룡몰이'…비 탈퇴 예고에 '웃음'

[아시아경제 박희은 인턴기자] 유재석과 이효리가 비(정지훈)의 일거수일투족을 살피는 등 한층 강해진 막내 몰이를 시전한다.

20일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 혼성 댄스 그룹 싹쓰리 유두래곤(유재석), 린다G(이효리), 비룡(비)이 2차 데뷔곡 후보 블라인드 선정에 나서는 모습이 공개된다.

이날 방송에서 유재석과 이효리는 비의 최신 소식을 상세히 알고 있는 것도 모자라 SNS 활동까지 줄줄이 꿰고 있음을 밝히며 막내를 향한 관심을 드러낸다.

특히 이효리는 제주도에서 비룡의 인스타만 본다고 밝혔다는 후문이다.

또, 유재석과 이효리는 비가 아이돌과의 컬래버 활동이 예정돼 있음을 밝히자, 몇 월 며칠에 그런 계획을 세웠냐고 캐묻는 등 ‘막내 사수’에 나선다.

린다G는 "우리가 리프트기냐"며 비룡의 개인 활동을 경계했다. 이어 개별 활동 수입을 나누자고 제안했다.

비룡은 자신을 향한 두 멤버의 넘치는 관심에 팀 탈퇴를 예고했다고 전해져 웃음을 자아냈다.

그런가 하면 이들은 본격적인 타이틀곡 선정에 앞서 리더를 정한다. 나이가 많은 유재석이 유력 후보로 떠오른 가운데, 이에 질세라 비도 야심차게 리더 자리를 노리며 방송에 대한 기대감을 증폭시켰다.

