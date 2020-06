대구시, 청년 참여 '시민디자인단' 발족 … 알바 돌봄 정책 만든다

근대건축물 청년문화공간 탈바꿈하는 '원도심 프로젝트'도 수행

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 19일 오후 시청에서 시민디자인단 발대식을 갖고 향후 청년의 정책과제 설계 참여 방침을 적극 홍보했다.

대구시 '시민디자인단'은 시민과 공무원, 서비스 디자이너 등이 함께 시민의 숨겨진 요구를 발견하고 함께 그 해결점을 찾는 과정을 통해 기존 정책설계 방식의 허점을 극복하고 실패 확률을 낮추기 위해 추진되는 프로젝트다.

특히, 올해는 지난해까지 행정안전부의 공모를 통해 추진하던 국민디자인단 사업비 지원이 중단돼 대구시 자체적으로 사업을 추진한다. 대구시는 국민디자인단 사업으로 2018~2019년 2년 연속 행정안전부 서비스디자이너 지원 사업 공모를 통해 우수사례로 인정받아 특별교부세 1억3000만원을 받은 바 있다.

올해 시민디자인단 핵심과제는 ▲신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 더 악화된 근로권익 구제를 위한 '청년알바돌봄사업' ▲근대건축자산을 청년복합문화공간으로 탈바꿈하는 '원도심 재생 프로젝트'다. 이들 사업에는 정책 수요자인 지역 청년들이 3~4명씩 시민디자인단으로 참여한다.

19일 열린 발대식과 동시에 진행된 킥오프 회의에는 시민디자인단 19명이 참석해 역할을 분담하고 향후 추진 과제에 대해 논의했다. 대구시는 11월 최종 성과 발표를 목표로 7회에 걸쳐 워크숍 형태의 회의를 진행할 예정이다.

김정기 대구시 기획조정실장은 "청년들의 경험과 역량으로 참신하고 다양한 아이디어가 많이 모아지길 기대한다"면서 "앞으로도 지역 청년들과 함께 청년들이 실제 체감할 수 있는 정책을 만들어 나가겠다"고 말했다.

