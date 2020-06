[아시아경제 이민지 기자] 화성산업 화성산업 002460 | 코스피 증권정보 현재가 9,550 전일대비 80 등락률 +0.84% 거래량 61,329 전일가 9,470 2020.06.19 15:30 장마감 close 이 19일 311억원 규모로 ㈜케이이비하나스테이제1호위탁관리부동산투자회사와 대구 포정 임대오피스텔 신축공사 계약을 체결했다고 공시했다. 이는 지난해 매출액 대비 6.9%에 해당한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr