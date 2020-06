야외에서 즐기는 우주쇼 … 대구과학관, 유튜브로 '부분일식' 방송

21일 오후 5시5분 태양 절반 달에 가려져…다음은 10년 뒤에야

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 국립대구과학관은 오는 21일 오후 4시부터 달이 태양의 일부를 가리는 부분일식 현상을 누구나 관찰할 수 있도록 무료 공개 관측 행사를 갖는다고 18일 밝혔다.

이번 부분일식은 21일 대구 기준 오후 3시56분 시작된다. 오후 5시5분께 태양 면적의 48%가 가려진 뒤 저녁 6시7분께 종료된다.

우리나라에서는 부분일식으로만 볼 수 있지만 아프리카·중동·중국 등지에서는 달이 태양의 중심부를 지나며 태양의 가장자리만 고리 형태로 보이는 금환일식이 일어나게 된다. 우리나라에서 볼 수 있는 다음 일식은 2030년 6월 1일 부분일식으로 향후 10년간 국내에서 관찰 가능한 일식 현상은 없다는 게 과학관 측 설명이다.

21일 공개 관측 행사에는 참여자 누구나 과학관이 제공하는 태양 관찰용 필름을 이용해 육안으로 부분일식을 관측할 수 있다. 천체망원경을 활용해 보다 자세한 관찰도 가능하다. 또한 공개 관측행사 전 오후 3시에는 허현오 국립대구과학관 박사가 '과학은 어떻게 시작되었을까'’를 주제로 천문학 강연을 진행한다.

이날 행사는 야외에서 진행되기 때문에 인원 제한은 없으나, 날씨가 흐릴 경우 일식 관측이 어려울 수 있다. 또한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 전시관의 관람 인원을 회차별로 제한해 운영하고 있는 만큼 천문학 강연과 상설전시관 관람은 국립대구과학관 홈페이지를 통해 사전예약해야 한다.

국립대구과학관은 보다 많은 시민들이 '생활 속 거리두기'를 준수하면서 부분일식 현상을 관찰할 수 있도록 국립대구과학관 유튜브 채널에서 천체망원경을 통해 보이는 부분일식 모습을 실시간으로 송출할 계획이다.

