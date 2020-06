동작구, 2020 마을총회 온라인 투표

주민 누구나 참여할 수 있는 마을총회 통해 마을의제 공유·결정…7개 동에서 열려...코로나19 감염병 지역사회 전파 방지하기 위해 온라인투표와 거점 투표방식으로 진행

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 오는 7월까지 동 단위 주민자치와 민관협력을 통한 마을계획사업 추진을 위해 ‘2020년 마을총회’를 개최한다.

마을계획사업은 주민 스스로 지역사회의 다양한 문제들을 찾아내 해결할 수 있는 계획을 세우고 실천하는 주민주도형 사업이다.

마을계획사업에 선정된 동은 주민자치위원, 직장인, 학생 등으로 구성된 마을계획단을 꾸리고, 각 동별 마을총회를 열어 마을계획단이 수립한 다양한 계획을 주민 누구나 참여해 공유하고 결정하는 시간을 갖는다.

구는 2016년부터 시작한 마을계획사업 추진으로 총 38개 마을의제를 발굴하는 성과를 거두었으며, 지난해에는 7개 동 마을계획사업을 진행해 총 268개의 마을의제를 발굴, 74개 의제를 최종 선정했다.

올해는 특히 코로나19 감염병 지역사회 확산을 방지하기 위해 마을총회를 ‘온라인 투표’와 ‘찾아가는 거점투표 방식’으로 진행한다.

지난 11일 온라인 투표와 거점투표를 마친 상도2동을 시작으로 ▲대방동 6월11~19일 ▲사당1동 12~18일 ▲노량진1동 15~25일 ▲사당5동 24~29일 ▲신대방2동 6월25~7월4일 ▲노량진2동 6월29~7월3일 순으로 투표가 진행된다.

해당 동 주민은 홍보물에 부착된 QR코드 스캔 또는 네이버 오피스(office.naver.com) URL 접속을 통해 원하는 마을의제에 투표하면 된다.

아울러 주요 거점지역에 설치된 현장투표소 방문을 통해서도 참여가능하다.

투표소 방문 시에는 마스크를 꼭 착용, 비치된 손세정제로 투표 전 소독을 권장한다. 단 거점투표소는 동주민센터별로 상이하게 운영되니, 미리 확인해보고 가는 것이 좋다.

이번 주민투표로 선정된 마을계획 의제는 2021년 민관협력을 통한 예산 확보로 사업을 실행할 계획이다.

기타 자세한 사항은 자치행정과 또는 해당 동주민센터로 문의하면 안내받을 수 있다.

최환봉 자치행정과장은 “지방분권의 실현을 위해 동 단위 주민자치활동이 매우 중요해졌다”며 “주민 스스로 만드는 민주주의 성장을 위해 많은 분들의 투표 참여를 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr