부산상의, 중소기업중앙회 부산 위기타개 뜻모아

허용도 부산상의회장, “코로나 위기 극복하고 지역경제 살리자”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산상공회의소 허용도 회장과 중소기업중앙회 부산지역 임원들이 18일 오전 11시 부산상의 8층 회의실에서 만나 현재 코로나19 상황에 대해 의견을 나누고 어려움을 같이 헤쳐나가기로 뜻을 모았다.

이날 중소기업 중앙회 부산지역 임원들은 최근 코로나19로 지역 중소기업들이 많은 어려움을 겪고 있는 만큼 지역 경제계를 대표하는 부산상의 허용도 회장을 예방하고 지역기업들의 애로 등에 대한 현황을 점검하고 해결책을 모색하는 시간을 가졌다.

중앙회 부산지역 임원들은 최근 국무총리실에서 진행하고 있는 김해신공항 적정성 검증이 하루빨리 올바르게 결론나기를 바란다고 전하며, 가덕신공항 건설에 적극 찬성하고 지지한다는 의견도 전달했다.

부산상의 허용도 회장은 접견을 통해 “최근 코로나19로 인해 지역경제와 기업들이 어려움을 겪고 있는 만큼 앞으로 포스트 코로나 시대를 대비해 지역 기업들이 활력을 회복할 수 있도록 유관기관들과 적극적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.

이날 접견에는 허 회장과 이병곤 사무처장이 참석했고, 중소기업 중앙회에서는 김병수 부산울산중소기업회장과 박평재 부회장 등 임원진이 참석했다.

