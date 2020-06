광주은행 ‘달라진 특판 외화정기예금’ 출시

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)이 내달 31일까지 ‘2020 달라진(DOLLAR 眞) 특판 외화정기예금’을 판매한다고 18일 밝혔다.

글로벌 경기부진과 불확실성이 지속됨에 따라 안전자산을 선호하는 투자자들이 급증하면서 광주은행은 달러예금을 통한 색다른 재테크에 도전할 수 있도록 ‘2020 달라진(DOLLAR 眞) 특판 외화정기예금’을 출시했다.

이 상품은 최소 미화 1000불부터 최대 30만 불까지, 6개월 또는 1년제로 가입할 수 있으며, 미달러(USD) 총 1500만 불 한도로 진행해 한도 소진시 판매를 조기 종료한다.

가까운 영업점은 물론 인터넷·스마트·모바일웹뱅킹을 통해서도 가입할 수 있는 ‘2020 달라진(DOLLAR 眞) 특판 외화정기예금’은 기본금리 ▲6개월 연 0.55% ▲1년 연 0.7%를 제공하고, 우대금리를 최대 0.65%p까지 제공해 1년제 가입시 최대 1.35%의 금리를 받을 수 있다.

우대금리는 ▲신규금액 5000불~10만 불 이상인 경우 0.05%p~0.15%p ▲금리우대쿠폰 제시고객 0.05%p~0.4%p ▲원화를 외화로 전액 환전해 가입 시 0.4%p가 적용된다.

또 상품 가입 및 만기해지 시 환율우대 50%의 혜택까지 받을 수 있다.

김현성 광주은행 외환영업부장은 “저성장·저금리시대의 대안상품으로 최대 연 1.35%의 이율을 제공하는 ‘2020 달라진(DOLLAR 眞) 특판 외화정기예금’은 안전자산 선호현상과 자산 포트폴리오 다각화 니즈를 반영한 재테크 상품이다”며 “높은 이율뿐만 아니라 환율변동에 따른 환차익도 기대할 수 있는 이번 특판 외화정기예금에 고객 여러분의 많은 관심 부탁드린다. 앞으로도 변화하는 외환 수요와 트렌드에 발맞춰 경쟁력 있는 상품과 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

