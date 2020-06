삼정KPMG, 신임 파트너 인사 발표…"서비스 품질 향상 주력"

[아시아경제 이민지 기자] 삼정KPMG가 17일 이사회를 열고 신임 파트너 승진 인사를 냈다고 밝혔다. 총 30명의 신임 파트너는 다음달 1일부터 공식적으로 파트너 업무를 시작한다.

지난해 감사·세무자문·재무자문·컨설팅 부문에서 양적·질적으로 균형있는 조직 성장을 이끈 삼정KPMG는 이번 파트너 인사에서 전 서비스 영역의 신임 파트너 승진이 이뤄졌다.

삼정KPMG는 올해 신임 파트너 인사 배경에서도 ‘서비스 품질 향상’을 주목했다. 회사는 감사품질 향상을 위해 조직과 서비스 품질향상에 주력하고 있다.

김교태 삼정KPMG 회장은 이번 신임 파트너 영입을 통해 "자본시장에서 회계법인의 역할이 어느 때 보다 중요해 지고 있는 만큼 고객이 신뢰하는 전문가로서 업계 모범이 되고 시장의 변화를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

다음은 신임 파트너 명단이다.

◇감사부문

▲강승미 ▲김도현 ▲김대진 ▲김성민 ▲박경호 ▲신동명 ▲엄준식 ▲옥정오 ▲이지원 ▲정양기 ▲정재욱

◇세무자문

▲김병국 ▲김현만 ▲민우기 ▲박상훈 ▲최은영

◇재무자문

▲김성규 ▲서민호 ▲심재훈 ▲이기영 ▲임규성 ▲천재준 ▲홍민성

◇컨설팅

▲고영대 ▲김정남 ▲김현일 ▲박경수 ▲이재석 ▲장성원 ▲최종원

이민지 기자 ming@asiae.co.kr