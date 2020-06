"될 사람은 군대에서 만나네"…백종원 부탁 흔쾌히 들어준 선임 함영준

[아시아경제 박희은 인턴기자] 오뚜기 함영준 회장이 '군대 후임' 백종원의 제안을 승낙했다.

11일 방송된 SBS '맛남의 광장'에는 백종원, 양세형, 김희철, 김동준과 박재범이 완도의 수산물인 다시마 살리기에 나섰다.

완도 다시마는 2년 치 재고인 2천 톤이 그대로 쌓여있는 상황이었다. 백종원은 다시마를 점검하며 "상태가 좋다"고 평가했다. 농가 주인은 "다시마로 할 수 있는 요리가 딱히 없다"고 아쉬워했다.

이튿날 백종원은 멤버들과 함께 일반 라면과 다시마 라면의 차이를 비교했다. 멤버들은 "국물 맛부터 다르다"고 다시마를 넣고 끓인 라면의 맛을 호평했다.

백종원은 "일반 라면에도 다시마가 들어가면 좋을 것 같다. 라면 회사에 다시마 라면을 개발해달라 하면 어떨까"라며 어딘가에 전화를 걸었다. 그의 전화를 받은 사람은 오뚜기 함영준 회장이었다.

백종원은 라면에 들어간 다시마가 넉넉했으면 좋겠다는 양세형의 생각을 전하며 "라면을 끓여보니까 다시마 넣은 게 훨씬 맛있더라"면서 "올해 다시마를 수확해야 하는데 아직 재고가 많이 남아 있다. 라면에 다시마 같은 거 넣으면 안되나"라고 말했다.

이에 함영준 회장은 "우리는 이미 다시마가 들어간 라면이 있다. 다시마를 두 배로 넣어서 만들어보겠다"며 "그냥도 파니까 열심히 팔아보겠다"고 그의 제안을 받아들였다. 백종원을 향해서는 "좋은 일 많이 하시네"라며 격려하기도 했다.

멤버들이 백종원에게 함영준 회장과는 어떻게 아는 사이냐고 묻자 백종원은 "군대 선배"라고 답했다. 이에 김희철은 "될 사람은 군대 선임으로도 만난다"고 말해 웃음을 자아냈다.

