[아시아경제 권재희 기자] 12일(현지시간) 아프가니스탄 수도 카불의 한 모스크(이슬람 사원)에서 폭발물이 터져 4명 이상이 숨진 것으로 나타났다.

아프간 내무부에 따르면 이날 금요예배 도중 카불 서부의 시르 샤에수리 모스크에서 폭발이 발생했다.

타리크 아리안 내무부 대변인은 "이 폭발로 4명 이상이 사망하고 사상자 수십명이 발생했다"고 밝혔다.

이번 폭발 공격의 배후는 아직 밝혀지지 않았다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr