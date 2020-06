英 이코노미스트, "트럼프 대통령, 재선될 확률 15%"

[아시아경제 이현우 기자] 영국의 시사주간지 이코노미스트가 차기 미국 대선에서 도널드 트럼프 대통령이 재선에 성공할 확률은 15%로 예측한다고 보도했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에 따른 경기침체 및 대부분 요인들이 매우 불리한 상황이란 분석이다.

11일(현지시간) 이코노미스트는 미국 컬럼비아대 응용통계학센터의 앤드루 겔먼소장과 협업해 만든 자체 모델에 따라 트럼프 대통령의 재선확률은 15%이며, 조 바이든 전 부통령이 당선될 확률은 85%로 예측된다고 밝혔다. 이코노미스트는 유권자의 선택에 영향을 끼치는 지지도, 국가경제상황 등 기본 요인과 여론조사 결과를 분석에 반영했다고 설명했다.

이코노미스트에 따르면 기본적 요인들을 고려했을 때, 트럼프 대통령은 지지도도 높게 유지되고 있었고 경제도 나쁘지 않아 최근까지도 재선 가능성이 높게 점쳐졌다. 하지만 코로나19 사태에 따른 경기 침체로 인해 기본적 요인들이 트럼프 대통령에게 매우 불리해진 것으로 분석됐다. 역으로 바이든 후보에게는 여론조사 결과가 우호적으로 바뀌었다.

다만 대선 캠페인 초기에 나온 여론 조사는 대체로 기본적 요인보다 실제 대선 결과를 잘 예측하지 못하는 경향이 있어, 현재로선 기본적 요인에 더 큰 가중치를 뒀다고 이코노미스트는 설명했다. 이코노미스트는 현재까지 나온 다양한 여론 조사 결과에는 샘플 크기를 고려해 다른 가중치를 부여하고, 설문 방법 등에 따른 편향을 조정하는 과정을 거쳤다고 덧붙였다.

전체 변수를 고려할 때, 트럼프 대통령이 전체 유권자 투표수에서 바이든을 앞지를 수 있는 확률은 5%정도로 분석됐으며, 선거인단 투표에서 승리할 가능성은 이보다는 높은 15% 수준으로 나타났다. 미국 대선은 각 주에 배정된 선거인단을 후보에게 나눠주는 간접투표로 진행되며, 대다수 주가 유권자 투표에서 단 1표라도 받은 후보에게 선거인단을 몰아주는 '승자독식제'를 시행하고 있기 때문에 전체 유권자 투표수 결과와 실제 대선 결과가 다른 경우가 나올 수 있다.

